Опубликованы первые кадры с места взрыва газа в Тюменской области

В Сети появились первые кадры с места трагического взрыва газа в жилом доме в Тюмени. На них показаны пожарные, ликвидирующие последствия ЧП.

В ролике видно, что от постройки практически ничего не осталось. Пожарные расчеты тушат оставшиеся возгорания, поливая их водой из пожарных рукавов. Видео опубликовано на Youtube-канале ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

Напомним, трагедия произошла в поселке Боровский Тюменской области в среду, 31 июля, в 5 часов утра. По данным МЧС, при разборе завалов удалось обнаружить тела двух жертв трагедии.