«Всегда будем помнить»: настоятель Главного храма ВС РФ выразил соболезнования семьям погибших моряков

Заупокойные службы по погибшим морякам-подводникам проходят в храмах по всей России, во всех городах, связанных с морем и с Военно-Морским Флотом.

Викарий Патриарха Московского и всея Руси, глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и настоятель Главного храма Вооруженных Сил России епископ Клинский Стефан выразил соболезнования в связи с гибелью 14 моряков-подводников на глубоководном научно-исследовательском аппарате.

Сегодня викарий принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных десятилетию со дня принятия президентом РФ решения о создании института военного духовенства в Вооруженных Силах России в Кронштадте.

В беседе со «Звездой» священнослужитель коснулся того, как во все времена воины отстаивали русскую землю. Викарий не мог не упомянуть недавнюю трагедию в российских территориальных водах, где во время тушения пожара на подводном аппарате погибла элита российского флота.

«С одной стороны мы празднуем десятилетие штатного военного духовенства, а с другой - вспоминаем воинов, трагически погибших под водой, вводя новейшую технику в эксплуатацию», - сказал епископ.

Викарий отметил, что погибшие являлись лучшими из лучших и прокладывали дорогу для будущего Российской Федерации.

«Все мы вместе с ними, мы в молитве обращаемся к ним. Все военное духовенство скорбит. Сейчас 200 священнослужителей, участвовавших в богослужении в Кронштадтском морском соборе, возносили молитвы об упокоении их душ. Мы всегда будем помнить тех, кто с оружием в руках защищает наше Отечество», - выразил свои соболезнования Стефан.

Напомним, 1 июля в территориальных водах России на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошло возгорание. В процессе самоотверженного тушения пожара 14 моряков-подводников погибли, отравившись продуктами горения. Среди них было семь капитанов первого ранга и два героя России.