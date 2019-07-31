«Без надежды на потепление»: август начнется с дождей и холода

В среду в Москве ожидается еще большее похолодание, при этом погодных улучшений не будет наблюдаться до конца недели.

Температура сегодня в Москве не поднимется выше 12-14 градусов, в Московской области – до 15 градусов тепла. Местами ожидаются кратковременные дожди и ливни, к вечеру прояснения, без осадков. Кроме того, москвичей весь день будет сопровождать холодный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

В первые дни августа потепления ждать не стоит: четверг и пятница могут стать самым холодным днем с начала июля. Столбики термометров днем едва прогреются до +13 градусов, ночью опустятся до +8. К выходным возможно незначительное потепление, температура воздуха прогреется до 20 градусов, возможен небольшой дождь. Ночью ожидается до +10 градусов. По данным Гидрометцентра, такая температура на шесть градусов ниже климатической нормы.

Кроме того, холодный фронт затронет Крым, Нижнее Поволжье и нижний Дон. В Ростовской и Волгоградской областях, а также в Республик Адыгея и Краснодарском крае ожидаются дожди и ливни с порывами ветра до 20 метров в секунду.

С 31 июля похолодание также ожидается в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской республике и Ставропольском крае. Сильный дождь с грозой и градом пройдет в Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Такая же ситуация сохранится на юго-западе Сибири и в Приволжском округе.