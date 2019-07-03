В СК РФ предъявили обвинение хакасскому чиновнику, избившему журналиста

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Хакасия предъявлено обвинение главе муниципального образования Ширинский район Сергею Зайцеву за избиение журналиста ВГТРК. Об этом сообщается в пресс-службе СК РФ.

По данным заявления, обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенное с насилием над журналистом»).

Отмечается при этом, что чиновник свою вину не признал, от дачи показаний также отказался. После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет направлено в суд.

Напомним, 22 мая съемочная группа «Вести. Дежурная часть» появилась в кабинете у Зайцева, где попыталась записать интервью с главой района. Вместо этого Зайцев сначала попытался несколько раз выбить из рук журналиста микрофон, после чего схватил его за одежду и повалил на пол с криками «Пошел вон, сказал, отсюда!». Позднее помощники Зайцева выгнали всю съемочную группу из кабинета чиновника.

Сюжет об этом был показан 25 мая в программе на телеканале «Россия 24». Как выяснилось, журналисты стали спрашивать чиновника о его дорогом особняке, а также о некачественном жилье, которое власти предоставили в 2015 году пострадавшим от природных пожаров.

Ранее в партии «Единая Россия», членом которой являлся Сергей Зайцев, принесли официальные извинения всему журналистскому сообществу и пообещали создать комиссию по этике, которая оценит действия хакасского чиновника. Сам Зайцев назвал действия журналистов намеренной провокацией. Он подчеркнул, что съемочная группа должна была согласовать приезд и интервью, а «не врываться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинять в воровстве и коррупции».