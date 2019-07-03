Путин рассказал о последствиях нежелания стран признать многополярность мира

Президент России Владимир Путин заявил, что нежелание ряда стран принять многополярность мира приводит к подрыву стратегической стабильности. Об этом глава государства сказал сегодня на пленарном заседании международного форума «Развитие парламентаризма» в Москве.

«Так, уже очевидна его (мира) трансформация к многополярности. При этом упорное нежелание ряда стран принять эту новую реальность приводит к росту конфронтации на нашей планете, к игнорированию международного права, подрыву стратегической стабильности», - подчеркнул Путин.

По его словам, многие государства в современном мире сталкиваются сейчас с реальными, а не вымышленными угрозами, и противостоять им можно только сообща, при этом игнорирование международного права препятствует совместной работе.

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость вернуть в центр дискуссий по мировым вопросам понятия суверенитета и права народов на самобытность своего пути. Он уверен, что это позволит принимать не только декларации, но и правила, обязательные к исполнению.

Глава государства также заявил, что при соблюдении всех эти принципов мир сможет открыть для себя новые возможности по борьбе с терроризмом, наркотрафиком, по обеспечению информационной безопасности, снятию торговых барьеров, а также поможет преодолеть неравенство в развитии разных регионов планеты и его следствие - миграционный кризис.

Организованный Государственной думой международный форум «Развитие парламентаризма» проходит в Москве 1-3 июля.