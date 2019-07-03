Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин подписал указ об исполнении поручений по ликвидации последствий паводка, затопившего Иркутскую область. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Путин подчеркнул, что все вынесенные ранее поручения оформлены в единый указ президента.

«Прошу вас руководствоваться этим документом в организации работы на этом направлении», - заявил глава государства.

Напомним, Иркутская область продолжает страдать от сильного паводка, затопившего огромную территорию в считаные часы. Одним из самых пострадавших городов региона стал Тулун. Уровень воды постепенно снижается, но обстановка все еще остается критической. По состоянию на 3 июля известно о 221 пострадавшем, среди которых 41 ребенок. Найдены живыми пять человек из 13, числившихся пропавшими без вести.