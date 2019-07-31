Болтон заявил о маловероятности продления ДСНВ

Советник главы США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вряд ли представляется возможным. Причиной тому послужило, по его словам, то, что соглашение с самого начала имело недостатки.

«Он (договор – прим. ред.) истекает в феврале 2021 года. Пока решение не принято, но он вряд ли будет продлен», - цитирует Болтона ТАСС.

По заявлению политика, незачем продлевать имеющую недостатки систему просто для того, чтобы говорить о существовании договора.

Ранее Болтон подтвердил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом политик сообщил 30 июля во время выступления на студенческой конференции в Вашингтоне. Официальный выход назначен на 2 августа.