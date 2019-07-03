ПАСЕ напомнила Киеву о необходимости приглашать наблюдателей на выборы

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина находится под наблюдением ПАСЕ и обязана приглашать членов организации для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами. Об этом говорится в заявлении главы европейской организации.

В сообщении пресс-службы отмечено при этом, что практика работы наблюдения за выборами на Украине у ассамблеи существует с 1994 года. Это позволяет «значительно улучшить» правовую базу страны и избирательные практики в международном поле.

Также Паскье в своем заявлении выразила сожаление о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Верховную раду 21 июля.

Ранее Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение для наблюдателей ассамблеи Совета Европы на досрочных выборах в Раду. Такое решение, по словам украинского политика, стало ответом на ранее принятое решение ПАСЕ о снятии санкций с России и возвращении полномочий российской делегации в полном объеме.