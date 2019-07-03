Предполагаемый стрелок из ТЦ в Тюмени попал на видео

Опубликовано видео, на котором, предположительно, изображены участники вооруженного конфликта в торгово-развлекательном центре «Кристалл» в Тюмени. Кадры были опубликованы на YouTube.

Сообщения о перестрелке в ТРЦ начали приходить на ленты информационных агентств с пометкой «молния».

Как сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области, все началось с того, что трое мужчин что-то не поделили. Криками и рукоприкладством скандалисты не ограничились, и один из них достал травматическое оружие.

Перепуганные посетители центра при первых звуках стрельбы вызвали полицию и бросились на улицу. Туда же поспешили возможные виновники происшествия, попав на выходе из здания в объектив камеры видеонаблюдения. При этом в руках одного из мужчин находился предмет, отдаленно напоминающий оружие.

В ходе стрельбы никто не пострадал, заявили в полиции. Сейчас ведутся поиски подозреваемых.