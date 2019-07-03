Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 20 человек

Число погибших из-за паводка в Иркутской области увеличилось до 20 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по ликвидации ЧС управления МЧС РФ.

«Да, 20 человек», - цитирует ТАСС полученное от представителя штаба подтверждение.

Ранее заместитель премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сообщал о 12 жертвах наводнения, позже число возросло до 18.

Напомним, Иркутская область продолжает страдать от сильного паводка, затопившего огромную территорию в считаные часы. Одним из самых пострадавших городов региона стал Тулун. Уровень воды постепенно снижается, но обстановка все еще остается критической. По состоянию на 3 июля известно о 221 пострадавшем, среди которых 41 ребенок. Найдены живыми пять человек из 13, числившихся пропавшими без вести.