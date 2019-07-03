Над облаками: пассажир самолета снял полное солнечное затмение с воздуха

Пассажиры самолета, летевшего рейсом из Буэнос-Айреса в Сан-Хуан, стали свидетелями редкого астрономического явления: они увидели полное солнечное затмение прямо с борта лайнера.

Пассажирам повезло, так как увидеть его с такого ракурса получается далеко не у всех. На кадрах, опубликованных одним из пассажиров в Twitter, видно, как Луна перекрыла Солнце. Буквально все вокруг самолета оказалось во тьме, и лишь граница облаков оставалась светлой.

Между тем Британский институт кино совместно с Королевским астрономическим обществом провели оцифровку и опубликовали первую киносъемку полного солнечного затмения. Событие произошло 28 мая 1900 года.