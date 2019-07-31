В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

В России с 31 августа начал действовать Федеральный закон об ипотечных каникулах, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 мая. Теперь заемщик имеет право приостанавливать платежи по ипотечному кредиту сроком до полугода.

Ипотечные каникулы могут быть предоставлены заемщику, который на момент подачи заявления находится в трудной жизненной ситуации. К таким ситуациям относится потеря работы (при условии, что заемщик зарегистрирован в центре занятости); установление I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность, сроком более двух месяцев подряд; снижение среднемесячного дохода. Имеется ввиду совокупный доход всех заемщиков, рассчитанный за последние 2 месяца, который снизился более, чем на 30%. Также на ипотечные каникулы могут претендовать россияне, у которых увеличилось количество лиц, находящихся на иждивении.

Закон предоставляет заемщикам право выбора: может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. При этом оговаривается, что претендовать на льготный период могут только те заемщики, у которых кредит не превышает 15 млн. рублей. Правом на ипотечные каникулы можно воспользоваться только один раз и только в отношении одного кредита. При этом срок возврата займа автоматически продлевается на льготный период. Кроме того, в кредитную историю не будут заноситься пропущенные платежи льготного периода.