Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

Тамара Астапенкова
05:54 31.07.2019
Право на льготу смогут получить россияне, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.
В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах
© Фото: pixabay

В России с 31 августа начал действовать Федеральный закон об ипотечных каникулах, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 мая. Теперь заемщик имеет право приостанавливать платежи по ипотечному кредиту сроком до полугода.

Ипотечные каникулы могут быть предоставлены заемщику, который на момент подачи заявления  находится в трудной жизненной ситуации. К таким ситуациям относится потеря работы (при условии, что заемщик зарегистрирован в центре занятости); установление I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность, сроком более двух месяцев подряд; снижение среднемесячного дохода. Имеется ввиду совокупный доход всех заемщиков, рассчитанный за последние 2 месяца, который снизился более, чем на 30%. Также на ипотечные каникулы могут претендовать россияне, у которых увеличилось количество лиц, находящихся на иждивении.

Закон предоставляет заемщикам право выбора: может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. При этом оговаривается, что претендовать на льготный период могут только те заемщики, у которых кредит не превышает 15 млн. рублей. Правом на ипотечные каникулы можно воспользоваться только один раз и только в отношении одного кредита. При этом срок возврата займа автоматически продлевается на льготный период. Кроме того, в кредитную историю не будут заноситься пропущенные платежи льготного периода.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.07.2019, 08:56
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Дата31.07.2019, 05:00
Ту-95МС в небе над Волгой: кадры дозаправки стратегического бомбардировщика
Дата30.07.2019, 09:22
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова оценила свое выступление на чемпионате мира в Корее
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата30.07.2019, 23:28
На страже Крымского моста: в Рыбинске спустили третий «Грачонок» для Росгвардии
Дата27.07.2019, 12:09
Специалисты показали найденные на дне Финского залива артефакты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:23 В стране и мире
Есть жертвы: в жилом доме под Тюменью взорвался газ
05:54 В стране и мире
В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах
04:47 В стране и мире
Туман с востока: синоптики рассказали, как Москву может накрыть смог из Сибири
04:14 В стране и мире
В США закрыли дело о «сговоре» Трампа с Россией
03:52 В стране и мире
В Южной Корее назвали тип и дальность полета запущенных КНДР ракет
События дня
События дня
АрМИ-2019
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Нетрезвый боец ВСУ отправился налаживать отношения с ДНР и подорвался на мине
Видео
Дикий медведь влепил оплеуху назойливому водителю на Ямале: видео
У Елизаветы II обнаружили четыре квартиры в Москве
Видео
Ваш багаж: пенсионер прокатился на транспортной ленте в Кольцово
Видео
Явление скота народу: к индийским студентам на лекцию пришла корова
Загадочную «личинку Лунтика» выловили рыбаки из Оби
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.