Российские военные вывезли с Новой Земли 10 тысяч тонн «железного мусора»

За два года военные вывезли с Новой Земли десять тысяч тонн «железного мусора». Специальный экологический отряд из 77 человек занимается сбором и утилизацией металлолома в рамках Федеральной программы «Экологическая очистка Арктики».

Металлолом копился на архипелаге Новая Земля с открытия полигона. На нем хранились старые боевые машины, самолеты, запасные части к ним и бочки из-под горючего. На проблему обратили внимание несколько лет назад.

Металлолом с Новой Земли свозят в три точки. Там его прессуют, режут на более мелкие части и грузят в специальные контейнеры. Затем отправляют на Большую землю. Бочки брикетируют с помощью гидравлического пресса.

Работают с вывозом мусора военные в теплое время года - с апреля по ноябрь. Дальше температура падает до -30 градусов.

На архипелаге меняется ситуация не только с мусором. Комиссия главного военно-политического управления вооруженных сил и общественной приемной взяла на контроль вопрос реконструкции местной школы. Уже 1 сентября учебное заведение примет 300 детей.