«Конец охоты на ведьм»: Трамп оценил закрытие дела о «сговоре» с Россией

Президент США Дональд Трамп отреагировал на закрытие дела о взломе серверов Демократической партии на выборах 2016 года. По его словам, так «заканчивается охота на ведьм».

«Судья сказал, что иск Национального комитета Демократической партии США «полностью оторван» от фактов. <…> Это действительно большое решение, особенно когда оно исходит от глубокоуважаемого судьи, которого назначил президент Клинтон. Охота на ведьм заканчивается!», – написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Демократы подали иск против российских властей, WikiLeaks, главного разведывательного управления (ГРУ) и предвыборного штаба Трампа в апреле 2018 года. Согласно заявлению истцов, участники предвыборной кампании действующего президента США якобы вступили в сговор с Россией, после чего WikiLeaks пытались нанести ущерб кандидату в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон. Суд в южном округе Нью-Йорка закрыл дело, так как предоставленные в пользу обвинения аргументы «не имеют юридического веса либо не имеют ценности».