Путин заверил в готовности Москвы к успешной работе с иностранными государствами

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва заинтересована в успешной работе с другими государствами. Об этом российский лидер сказал в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами на принципах равноправия, учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения норм международного права», - сказал Путин.

Президент также отметил, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН вносит свой вклад в урегулирование острых региональных кризисов, а также в решение других актуальных международных проблем.

«Мы выступаем за обеспечение равной и неделимой безопасности, за формирование справедливой системы международных экономических отношений, за свободу от недобросовестной конкуренции, односторонних и политически мотивированных санкций», - подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Путина, это главные подходы, которые российская сторона использует при работе в ООН, «ее отраслевых и региональных структурах, в других многосторонних форматах, в том числе в "Группе двадцати"».

Церемония традиционно состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Президент пожелал успехов в работе новым послам, а также подчеркнул, что в будущем им предстоит «важная и ответственная миссия - содействовать развитию отношений между представляемыми государствами и Россией».

В мероприятии приняли участие послы из Белоруссии, Турции, Греции, Южной Кореи, Афганистана, Конго, Сьерра-Леоне, Бразилии, Эфиопии. Кроме того, грамоты российскому президенту передали дипломаты из Никарагуа, Хорватии, Киргизии, Намибии, Мавритании, Кипра, Коста-Рики, Сейшельских островов и Ботсваны.