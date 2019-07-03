Штурмовик ВВС США сбросил бомбы на Флориду после столкновения с птицей

Американский штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II сбросил три учебные бомбы на Флориду после столкновения с птицей. Об этом сообщает пресс-служба ВВС США.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел накануне в 13:15 (06:15 по московскому времени), в результате никто не пострадал. При этом официальные источники не стали уточнять в своем заявлении тип сброшенных боеприпасов.

Американское издание The Aviationist со ссылкой на источники в военном ведомстве США утверждает, что штурмовик нес на борту стандартные бомбы ВВС BDU-33. Они не имеют боеголовок и используются для проверки точности бомбометания, выпуская облако дыма при попадании в цель. Каждая бомба весит 11 килограммов.

Представители ВВС Соединенных Штатов также отметили, что не знают точного места падения учебных снарядов. По их предположениям, это произошло в 87 километрах к югу от базы ВВС Муди в Северной Флориде и в двух километрах от шоссе 129 возле поселения Суванни-Спрингс. Военные в своем заявлении призвали всех, кто найдет снаряды, не приближаться к ним и сразу сообщить о находке по телефону ведомства или в местные органы власти.