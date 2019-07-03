Госдума рассмотрит вопрос о награждении погибших моряков-подводников

Члены комитета Госдумы РФ по обороне в ближайший вторник рассмотрят вопрос о награждении погибших в Баренцевом море моряков-подводников государственными наградами. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил председатель комитета Владимир Шаманов.

Ранее о том, что все погибшие будут представлены к наградам посмертно, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По поручению президента он прибыл в Североморск Мурманской области, для того чтобы на месте провести совещание с участниками комиссии по установлению причин трагедии на глубоководном аппарате.

«Комитет по обороне будет эту ситуацию рассматривать, и мы пригласим представителей Министерства обороны Российской Федерации, чтобы они нам рассказали, каким образом развивались эти трагические события. Учитывая те оценки, которые уже дали президент страны и глава оборонного ведомства, комитет будет обсуждать предложение о награждении погибших моряков государственными наградами», - заявил Шаманов.

Генерал-полковник отдельно отметил важность и уникальность научно-исследовательской работы, которую проводили военнослужащие на благо обороноспособности страны.

«Это особое подразделение ВМФ России, которое осуществляет научно-исследовательскую деятельность, связанную с укреплением обороноспособности страны. Там собрана элита флота. На одном аппарате присутствовало очень много офицеров. Это говорит о том, что там работали профессионалы высочайшего уровня», - напомнил он.

Трагедия на глубоководном аппарате произошла 1 июля в акватории Баренцева моря. В результате вспыхнувшего пожара во время проведения батиметрических измерений погибли 14 моряков-подводников. Экипаж до последнего боролся за живучесть судна.

Первым из пылающих отсеков эвакуировали гражданского, после чего задраили люки и продолжили тушение.