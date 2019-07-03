Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДРСМД

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, приостанавливающий участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

США и СССР заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года. В феврале 2019 года США в одностороннем порядке решили выйти из ДРСМД. В качестве причины они назвали отказ России уничтожить ракету 9М729. В Вашингтоне утверждали, что ее дальность якобы превышала установленные ограничения. В Москве обвинения посчитали необоснованными.

Как ранее заявлял Владимир Путин, Россия предлагала США несколько вариантов решения ситуации вокруг ДРСМД, но все старания Москвы были тщетны. Второго февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД. А российский лидер сообщил, что РФ зеркально ответит на решение Вашингтона.