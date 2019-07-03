Microsoft анонсировала новую версию Windows 1.0

Компания Microsoft анонсировала новую операционную систему Windows 1.0. Соответствующую запись организация опубликовала в Twitter.

Как уточняет портал CNet, по сути обновление представляет из себя графическую оболочку и расширение для MS-DOS. Впервые Windows 1.0 был представлен еще в 1985 году.

Несмотря на анонс, в компании не дали объяснений, что изменится в новой ОС. Однако существует предположение, что разработчики просто решили вернуться к истокам всей линейки.

Ролик, который опубликовала Microsoft, показывает обратный хронологический порядок эволюции Windows: отсчет начинается с десятой версии и заканчивается 95-й. Последняя вышла на рынок четверть века назад.

При этом уже известно, как будет выглядеть логотип. Однако других подробностей новой ОС пока нет.