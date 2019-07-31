Туман с востока: синоптики рассказали, как Москву может накрыть смог из Сибири

Смог от лесных пожаров может накрыть Москву, если в Сибирь придет антициклон. Независимо от погодных условий в столице также может образоваться небольшая дымка, сообщили синоптики.

Лесные пожары охватили сибирские регионы страны, их жители страдают от смога. Чтобы дым добрался до Москвы, антициклону нужно завоевать Сибирь, а центр управления циркуляцией в нем должен будет расположиться на севере Западной Сибири – в низовьях Оби и Иртыша. Однако в ближайшее время такого развития событий не ожидается.

«В ближайшие 10-12 дней вероятность поступления задымленного сибирскими пожарами воздуха в центр Европейской части России, включая столицу, близка к нулю», - уточнили РИА Новости в Гидрометцентре.

При этом специалисты не исключают образование небольшой дымки, так как в циркуляцию сибирского циклона втягиваются пирогенные продукты пожаров. Смог из Сибири может вынести на Карское и Баренцево моря, а затем есть вероятность «возвращения» этих продуктов на материк северными и северно-восточными потоками в нижней атмосфере.

«[Пирогенные продукты], безусловно, оседают, вымываются в процессе переноса, но мельчайшие частицы могут удерживаться в атмосфере до нескольких недель и переноситься на тысячи километров», - добавили синоптики.

В Сибири около трех миллионов гектаров охвачены лесными пожарами, в четырех регионах – Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Республике Саха (Якутия) – в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее во Всемирном фонде дикой природы ситуацию назвали «катастрофической», а депутат из Алтайского края предложила тушить огонь при помощи специальных бомб.