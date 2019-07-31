Болтон подтвердил выход США из ДРСМД

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил выход из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который произойдет в пятницу 2 августа.

Об этом политик сообщил во вторник, 30 июля, во время выступления на студенческой конференции консервативного фонда «Молодая Америка» в Вашингтоне.

«Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу [2 августа], когда США выйдут [из него]», - приводит слова Болтона ТАСС.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан 8 декабря 1987 года Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Второго февраля 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. После чего Владимир Путин заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. При этом в МИД РФ отметили, что разрыв ДРСМД отбрасывает мир на 30 лет назад.