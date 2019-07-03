В пострадавшей от наводнения Иркутской области вводят режим ЧС из-за пожаров

На территории двух районов Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространяющихся природных пожаров. По состоянию на 3 июля зафиксировано девять крупных очагов возгораний, сообщили в управлении МЧС по региону.

Из-за неблагоприятных погодных условий и ухудшения пожарной обстановки 2 июля режим ЧС ввели в Усть-Илимском районе, на следующий день - в Жигаловском. Всего в Приангарье полыхают 47 пожаров на площади 20 тысяч гектаров.

«В связи с установившейся ветреной и жаркой погодой повысились риски возникновения новых очагов природных пожаров и переходов огня на населенные пункты. Постановлением предусмотрен полный запрет на посещение гражданами лесов и въезд в лес транспортных средств», - добавили в ведомстве.

В конце июня сильные дожди в сочетании с активным таянием снега в горах экстремально подняли уровень воды в нескольких реках Иркутской области. Десятки населенных пунктов были подтоплены, практически полностью ушел под воду город Тулун. По последней информации, погибло 18 человек, более 200 были госпитализированы. Из 13 пропавших без вести людей найти живыми удалось пятерых.