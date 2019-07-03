В ГИБДД рассказали о возможном изменении ПДД в России

В России могут изменить правила дорожного движения. Такое заявление сделал глава ГИБДД РФ Михаил Черников, отметив, что перед принятием решения об изменении ПДД, они будут детально проанализированы.

В эфире «Авторадио» полицейский рассказал, что анализом правил дорожного движения займется специальная межведомственная рабочая группа. Исследование будет проведено на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования в сфере безопасности движения на российских дорогах.

«При необходимости (рабочая группа - прим. ред.) подготовит рекомендации по их (ПДД - прим. ред.) улучшению», - подчеркнул начальник ведомства.

В марте этого года Михаил Черников рассказал, когда могут сложиться условия для снижения до 10 км/ч порога для штрафов за скорость. По его словам, перед тем, как принять такое решение, необходимо проинспектировать все дороги в РФ. При этом он допусти увеличение максимально разрешенной скорости на некоторых российских трассах.