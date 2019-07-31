В США закрыли дело о «сговоре» Трампа с Россией

В США закрыто дело по иску Демократической партии, в котором обвинялись российские власти, Главное разведывательное управление и предвыборный штаб Трампа во взломе серверов партии во время президентских выборов 2016 года.

В апреле 2018 года демократы подали иск в окружной суд Манхэттена. По заявлению истцов, члены предвыборной кампании Трампа якобы вступили в сговор с Россией, после чего WikiLeaks попытались нанести ущерб кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

«Суд рассмотрел аргументы всех сторон… они или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности. По описанным выше причинам вторая поправленная жалоба Национального комитета Демократической партии отклонена… Клерку поручено закрыть это дело», - приводит слова судебного сообщения РИА Новости.

Напомним, расследование вменяемого России «вмешательства в выборы президента США», проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером, не выявило сговора команды Трампа с Россией во время выборов в 2016 году.