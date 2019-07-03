Ученые впервые «очистили» ДНК от ВИЧ

Вирусологи впервые уничтожили следы присутствия ВИЧ в ДНК зараженных мышей. Это удалось сделать исследователям из Медицинской школы Льюиса Катца при Университете Темпл, а также из Медицинского центра Университета Небраски.

Ученые объединили технологию редактирования генома с препаратом для подавления вируса, уточняется в журнале Nature Communications.

Исследователи «стерли» вирус у 23 мышей. Эксперимент проводился на группе «очеловеченных» мышей, которые были выведены для воспроизведения человеческих Т-клеток, восприимчивых к ВИЧ. К ним был применен метод LASER ART – так называется лечение длительного действия для подавления репликации клеток ВИЧ. Также для удаления инфекционных клеток из ДНК был применен инструмент редактирования генов - CRISPR-Cas9.

Однако для полного уничтожения вируса ученым потребовались годы. В настоящее время подобные исследования проводятся с приматами, а об успехах станет известно уже в этом году.

Ранее американским биологам удалось создать препарат, который способен подавлять работу фермента, помогающего ВИЧ встраивать себя в ДНК клетки.