По факту гибели ребенка от взрыва мобильного телефона в Кургане возбуждено уголовное дело

По факту гибели ребенка в Кургане возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета на своем официальном сайте. Трагедия произошла в одном из общежитий по улице Тельмана.

Ранее ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города сообщил, что семилетний мальчик пытался зарядить мобильный гаджет, который принес с улицы, после чего тот взорвался и нанес ребенку смертельные травмы.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опрашивают возможных очевидцев и пытаются установить все обстоятельства случившегося.