Почти сотню учебников направили на повторную экспертизу

Научно-методический совет при Министерстве просвещения РФ направил на дополнительную экспертизу 73 школьных учебника. Все они ранее не перешли в обновленный перечень, сформированный в декабре 2018 года, говорится на сайте министерства.

Новый порядок формирования перечня позволяет попадать в него учебникам, которые получили наиболее высокие оценки по итогам экспертизы с 43 критериями. Требования к экспертам усложняются - теперь они должны обладать ученой степенью и педагогическим опытом реализации основных образовательных программ не менее пяти лет.

«Во избежание возможного конфликта интересов расходы и ответственность за качество организации и проведения экспертизы будет нести государство», - уточнила заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина во время заседания совета.

На обороте титульного листа учебника теперь также нужно будет указывать фамилию, имя, отчество экспертов, реквизиты приказа министерства о его включении в федеральный перечень. Срок действия экспертного заключения составит пять лет.