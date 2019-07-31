В Южной Корее назвали тип и дальность полета запущенных КНДР ракет

Испытанные КНДР утром 31 июля снаряды опознали как баллистические ракеты малого радиуса действия. Дальность их полета составила от 240 до 330 километров.

По сравнению с прошлыми траекториями полетов ракет КНДР, нынешние оказались низкими, сказал министр обороны Южной Кореи Чон Ген Ду. По его словам, ракеты пролетели 240-250 и 330 км. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи расстояние оценили в 250 км.

В комитете также уточнили время пусков ракет: 5.06 и 5.27 по местному времени (23.06 и 23.27 по мск 30 июля). Они были совершены в сторону моря в северо-восточном направлении в районе Кальма, недалеко от города Вонсан, сообщает агентство Yonhap.

Ранее в Южной Корее заявили, что их войска находятся в готовности из-за запусков новых снарядов с территории КНДР. Пуски произошли менее, чем через неделю после последних испытаний баллистических ракет малой дальности.