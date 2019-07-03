Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь сгорел в Курганской области: видео

В Курганской области произошел крупный пожар в здании храма, расположенного на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. Кадры происшествия были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщениям пользователей соцсети, в результате инцидента никто не пострадал. Однако огонь практически полностью уничтожил строение и все, что находилось внутри него.

В региональном МЧС предполагают, что пожар мог возникнуть из-за неисправного кондиционера.

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь был образован 17 июля 2002 года. Здание храма на территории обители является уникальным сооружением 1890 года. Оно было построено полностью из дерева, однако смогло сохраниться в своем первозданном виде до наших дней. Иконостас Чимеевской церкви, изготовленный на рубеже ХIХ-ХХ веков, украшен оригинальной деревянной резьбой. Уникальность иконостаса заключается в том, что каждый сантиметр золотой поверхности отполирован волчьим клыком.