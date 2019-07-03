Очевидцы сообщают о звуках стрельбы у ТЦ в Тюмени

Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Кристалл» произошла в Тюмени. Для установления обстоятельств случившегося на место выдвинулись наряды полиции. Посетители и сотрудники ТРЦ эвакуированы. Некоторые из них снимают видео и комментируют происходящее в социальных сетях.

«В отдел полиции поступила информация о стрельбе в развлекательном центре. На место происшествия выдвинулись наряды полиции. По предварительным данным, в торговом зале возник конфликт межу тремя посетителями, один из которых открыл стрельбу из травматического пистолета», - сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

Сообщается также, что в результате конфликта никто не пострадал. Мужчины скрылись с места происшествия до приезда полиции. Сейчас ведется их розыск.