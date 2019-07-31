Россию ожидает рекордно высокий урожай овощей

Министерство сельского хозяйства прогнозирует рост урожая в российских теплицах почти на 40% по сравнению с предыдущим годом. Предполагается, что будет собрано около 1,4 млн. тонн овощей. Речь идет в основном об огурцах и помидорах. По мнению экспертов, это позволит продлить сезон летних цен на овощи вплоть до декабря.

Начиная с 2014 года в отрасли тепличного овощеводства идет заметный инвестиционный подъем. Модернизировано более 1 тыс. га высокотехнологичных теплиц, из которых введены в эксплуатацию около 350 га. При этом площадь зимних теплиц увеличилась до 2,5 тыс. га, что на четверть больше показателей 2014 года.

«Учитывая, что новые теплицы по своим производственным показателям существенно превосходят ранее построенные, объемы производства по сравнению с 2014 годом увеличились на 65%», - приводят данные пресс-службы Минсельхоза «Известия».

Однако даже такие рекордные урожаи не способны обеспечить россиян овощами в полном объеме. В нашей стране около 50% томатов привезены из Белоруссии, Китая и Марокко. Доля импортных огурцов составляет примерно 20%. Их в основном поставляют из Ирана, Китая и Белоруссии.