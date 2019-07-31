Пентагон заказал исследование северных регионов России

В США намерены исследовать Северный полярный круг и российские регионы в частности для нужд правительства и армии. Заявку на поиск компаний для изучения инфраструктуры и источников снабжения территорий составило Оборонное логистическое агентство Пентагона.

В перечень исследуемых районов вошли остров Колгуев (Ненецкий АО), Мурманская область, Новосибирские острова (Якутия), архипелаг Северная Земля (Красноярский край), Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий автономный округ. Помимо российских регионов, Пентагон также собирается исследовать территории Аляски, Гренландии, Исландии, Канады, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Компаниям-подрядчикам предстоит изучить, откуда в северные регионы доставляют бутилированную воду, еду, одежду, медицинские препараты и нефтепродукты, а также составить список самых используемых портов, дорог, железнодорожных путей и аэропортов. Кроме того, в докладах должна содержаться информация о наличии на территориях природных ресурсов и материалов, сообщает RT со ссылкой на текст заявки.

В документе говорится, что целью исследований является улучшение способности мирового коммерческого сектора «отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации». Впоследствии планируется использовать отчеты и для Программы расширения промышленной базы, в рамках которой собираются данные о возможностях коммерческих предприятий всего мира для содействия операциям американской армии и ее работе по устранению стихийных бедствий.