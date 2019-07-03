Министерство обороны окажет всю необходимую помощь семьям погибших подводников
Трагедия произошла 1 июля на борту научно-исследовательского аппарата ВМФ РФ.
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Сергей Шойгу пообещал, что Министерство обороны окажет всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших моряков.
«Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям», - сказал на совещании с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате министр обороны.
Память подводников почтили минутой молчания.
Трагедия произошла 1 июля на борту научно-исследовательского аппарата ВМФ РФ. Четырнадцать моряков погибли при возгорании во время проведения батиметрических измерений. Среди них были семь капитанов первого ранга и два героя России. Президент России выразил соболезнования семьям погибших подводников.