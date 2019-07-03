Все погибшие при пожаре на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к государственным наградам. Об этом сегодня заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами - высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли», - сказал министр обороны на совещании с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

По его словам, среди погибших - двое героев России.

«Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое - капитанами второго ранга. Двое являлись героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам», - заявил Шойгу.

Министр также отметил, что в критической ситуации первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара, сами же моряки до конца боролись за живучесть корабля.

«Ценой своих жизней выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», - подчеркнул Шойгу.

Трагедия произошла 1 июля на борту научно-исследовательского аппарата ВМФ РФ. Четырнадцать моряков погибли при возгорании во время проведения батиметрических измерений. Президент России выразил соболезнования семьям погибших подводников.