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Шойгу: первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского

Ян Брацкий
12:46 03.07.2019
В критической ситуации моряки-подводники до последней минуты боролись за живучесть корабля.
Шойгу: первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского
© Фото: ТРК «Звезда»

Первым из горящего отсека глубоководного аппарата моряки-подводники эвакуировали гражданского. После его эвакуации люк был задраен, чтобы не допустить распространения пожара. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее по поручению президента страны глава оборонного ведомства направился в Североморск Мурманской области, где провел совещание с участниками комиссии по установлению причин трагедии на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

«В критической ситуации моряки до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней они выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», - подчеркнул на совещании Сергей Шойгу.

Трагедия на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата ВМФ России случилась 1 июля. В результате возгорания, которое произошло на судне во время батиметрических измерений, погибли 14 моряков-подводников. Среди погибших были семь капитанов первого ранга и два героя России.

Решением президента страны все погибшие будут представлены к государственным наградам.

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