В Кремле сообщили, что о ситуации в Североморске Путину доложили незамедлительно

Владимиру Путину незамедлительно доложили о ситуации в Североморске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Главнокомандующему было доложено незамедлительно. Вы знаете, что там имели место героические действия экипажа по спасению этого корабля», - рассказал журналистам представитель Кремля.

Он также добавил, что Владимир Путин располагает всей информацией о случившемся, которая имеется на данный момент.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Такое поручение ему дал Владимир Путин накануне.

Трагедия произошла на борту научно-исследовательского аппарата ВМФ РФ. При возгорании во время проведения батиметрических измерений погибли 14 моряков-подводников, среди которых были семь капитанов первого ранга и два героя России.

Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших подводников.