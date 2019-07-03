Кремль подтвердил встречу Путина и премьера Нидерландов по МН17

Президент России Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Нидерландов расследование крушения рейса МН17 в небе над Донбассом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Разговор состоялся на полях саммита G20 в японской Осаке.

«Действительно, был затронут этот вопрос. Позиция президента, российской стороны предельно понятна и последовательна. И, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия России», - отметил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин прокомментировал решение следственной группы по крушению МН17 в Донбассе. Он напомнил, что у России есть своя версия произошедшего, которую страна представила следственной комиссии, но ее «слышать никто не хочет».

Глава государства подчеркнул, что ответ на вопрос о причинах крушения Boeing в Донбассе останется открытым до тех пор, «пока не будет реального диалога».

О своем несогласии с выводами следствия и политизированности трагедии на юго-востоке Украины говорил и премьер-министр Малайзии, который ранее заявил об отсутствии каких-либо доказательств причастности России.

Пассажирский самолет Boeing 777 рейса МН17 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории Донбасса. На его борту находились 298 человек.