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Кремль подтвердил встречу Путина и премьера Нидерландов по МН17

Ян Брацкий
12:38 03.07.2019
Российский лидер отказался принимать выводы следствия, которое осуществлялось без участия РФ и без учета собранных ею доказательств. 
Кремль подтвердил встречу Путина и премьера Нидерландов по МН17
© Фото: Alexander Ermochenko ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент России Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Нидерландов расследование крушения рейса МН17 в небе над Донбассом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Разговор состоялся на полях саммита G20 в японской Осаке.

«Действительно, был затронут этот вопрос. Позиция президента, российской стороны предельно понятна и последовательна. И, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия России», - отметил представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин прокомментировал решение следственной группы по крушению МН17 в Донбассе. Он напомнил, что у России есть своя версия произошедшего, которую страна представила следственной комиссии, но ее «слышать никто не хочет».

Глава государства подчеркнул, что ответ на вопрос о причинах крушения Boeing в Донбассе останется открытым до тех пор, «пока не будет реального диалога».

О своем несогласии с выводами следствия и политизированности трагедии на юго-востоке Украины говорил и премьер-министр Малайзии, который ранее заявил об отсутствии каких-либо доказательств причастности России.

Пассажирский самолет Boeing 777 рейса МН17 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории Донбасса. На его борту находились 298 человек.

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