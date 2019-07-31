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«Воспользуемся при необходимости»: Путин оценил предложение Трампа о лесных пожарах в Сибири

Вадим Синицын
23:53 31.07.2019
В разговоре Трамп предложил Путину содействие в связи со сложной пожарной ситуацией в лесах Красноярского края. Российский президент выразил благодарность коллеге за внимательное отношение и предложение помощи.
«Воспользуемся при необходимости»: Путин оценил предложение Трампа о лесных пожарах в Сибири
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

В разговоре Трамп предложил Путину содействие в связи со сложной пожарной ситуацией в лесах Красноярского края. Российский президент выразил благодарность коллеге за внимательное отношение и предложение помощи.

Путин отметил, что на данный момент в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с огнем. Вместе с тем российский лидер добавил, что воспользуется предложением Трампа, если возникнет такая необходимость.

Президент России подчеркнул, что оценил шаг со стороны президента США. Путин отметил, что он дает надежду на восстановление полноформатных отношений между странами в будущем.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил скоординировать группировки МЧС и Министерства обороны РФ при тушении пожаров в российских регионах. Режим ЧС действует на четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха.

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