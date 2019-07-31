Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп переговорили по телефону. Американский лидер предложил содействие в связи с лесными пожарами в Сибири.

Путин ответил, что при необходимости воспользуется этим предложением. Он также рассказал Трампу о том, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

Подобный шаг со стороны президента США российский лидер оценил как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между странами, сообщили в Кремле.

Пожары в Сибири охватили около трех миллионов гектаров леса. В связи с этим в четырех регионах России – Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия – ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее сообщалось, что губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал ликвидировать лесные пожары на территории за три дня.