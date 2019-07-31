В США ввели санкции против главы МИД Ирана

Министерство финансов США опубликовало обновленный санкционный список против граждан Ирана. Теперь в него включен министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее, президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций против Ирана. Ограничительные меры коснулись в первую очередь верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В ответ МИД Ирана заявил, что «бесполезные санкции США» против верховного лидера страны и военачальников могут «навсегда закрыть путь дипломатии с Тегераном». В ведомстве также подчеркнули, что Трамп «занимается уничтожением всех международных механизмов, необходимых для сохранения мира и международной безопасности».