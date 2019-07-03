В Сирии заявили, что США продолжают оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в регионе

Благодаря согласованным усилиям межведомственных координационных штабов России и Сирии удалось добиться серьезных результатов в формировании условий, благоприятствующих возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места довоенного проживания. Об этом говорится в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии САР Хусейна Махлюфа.

В Сирии возрождаются основные отрасли экономики и торговля, создаются новые рабочие места. Соискатели трудоустраиваются на работу, школьники и студенты возвращаются в учебные аудитории, оказываются медицинские услуги населению, восстанавливаются памятники культурного наследия.

В результате совместной деятельности Сирии и России в настоящее время в родные места уже вернулись более 1,8 миллиона беженцев. Число граждан, прибывающих в страну, продолжает увеличиваться.

В то же время США, не желая признавать достижения властей Сирии по восстановлению инфраструктуры, продолжают оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку как в стране, так и в регионе в целом, что тормозит процесс возвращения сирийских граждан на родину.

А провокационные вопросы, прозвучавшие на брифинге руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал-майора Алексея Бакина, который проинформировал 25 июня членов Совета Безопасности ООН о реальной ситуации на северо-западе Сирии, свидетельствуют о нежелании отдельных западных стран объективно воспринимать и освещать реальную обстановку

в республике.

Как отмечается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, США и их союзникам выгодно сохранение очагов напряженности в Сирии, так как стабилизация обстановки в республике лишит американцев оправдания незаконного присутствия на территории сирийского государства и не позволит им продолжать поддерживать оппозицию, добивающуюся свержения законно избранного президента Башара Асада.

Вместе с тем в координационных штабах России и Сирии выразили надежду на то, что представленная РФ на Совете Безопасности ООН оценка развития обстановки будет способствовать объективному и непредвзятому выводу об основных препятствиях в урегулировании сирийского конфликта.

В тексте заявления также обратили внимание мирового сообщества на то, что именно в тех районах САР, которые незаконно контролируют США, напрямую попираются все законы и основополагающие нормы международного права. При полном бездействии и попустительстве американской стороны катастрофическое положение сложилось в лагерях беженцев «Рукбан» и «Эль-Холь».

Учитывая острую гуманитарную обстановку, сложившуюся в «Рукбане», сирийское правительство совместно с Центром по примирению враждующих сторон и при поддержке Сирийского Арабского Красного Полумесяца организовало необходимые мероприятия для выхода мирного населения из лагеря.

На сегодняшний день общими усилиями России и Сирии удалось обеспечить выход уже более 15 тысяч сирийских граждан.

В межведомственных координационных штабах РФ и САР призвали представителей командования США в зоне Эт-Танф пресечь преступную деятельность подконтрольных бандформирований и обеспечить беспрепятственный выход жителей лагеря «Рукбан».

В совместном заявлении также подчеркивается, что единственный путь к возрождению Сирии лежит через окончательное уничтожение терроризма, освобождение всех незаконно оккупированных международной коалицией во главе с США территорий страны и возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в места довоенного проживания.