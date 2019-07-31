В США обнаружили редкий и смертельно опасный вирус

В штате Флорида в США власти распространили предупреждение об опасности заражения людей редким и смертельным заболеванием. В округе Ориндж обнаружили москитов-переносчиков вируса восточного энцефалита лошадей (ВВЭЛ).

Специалисты департамента здравоохранения Флориды нашли вирус у куриц, которых используют для отслеживания инфекционных заболеваний. Обычно он распространяется в болотистых местностях, удаленных от человеческой цивилизации и очень редко поражает людей. Однако ученые полагают, что вследствие глобального потепления инфекция будет все чаще проникать в населенные пункты.

Укус человека комаром, зараженным ВВЭЛ, приводит к летальном исходу: в течение нескольких дней у заболевшего образуется сильная опухоль мозга. Способы лечения этого заболевания пока не найдены, сообщает ScienceAlert.