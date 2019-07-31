СМИ: истребитель ВМС США рухнул в Долине смерти

Одноместный истребитель F/A-18E ВМС США разбился в Калифорнии, недалеко от Долины смерти, в районе военно-морской авиационной базы China Lake. Крушение произошло около 10 утра по местному времени (20:00 по московскому).

Об инциденте сообщили на официальной странице авиации ВМС США в Twitter. Сейчас на месте крушения ведутся поисково-спасательные работы. О судьбе пилота и причинах произошедшего пока не сообщается.

Ранее стало известно о крушении МиГ-29 ВВС Азербайджана, который во время тренировочного полета упал в Каспийское море.