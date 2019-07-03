Исследование сибирских ученых вошло в классический американский учебник по криминалистике

Исследование сибирских нейробиологов и генетиков включили в последнее издание классического американского учебника «Criminology: Explaining Crime and its Context». За последние 20 лет это единственный полностью выполненный в России труд, который вошел в зарубежное научное издание подобного уровня, говорится на сайте Новосибирского государственного университета (НГУ).

Работа ученых посвящена изучению проблемы совершения жестоких преступлений. По словам ректора университета Михаила Федорука, в нем задействовали сразу несколько отраслей науки: криминалистику, психологию и психиатрию, молекулярную нейробилогию, медицинскую генетику и методы современной прикладной статистики.

«Факт включения результатов в американский учебник такого уровня подтверждает признание международным сообществом и ведущими зарубежными специалистами Новосибирска как научного центра мирового уровня», - отметил Федорук.

Соавтор исследования, нейробиолог кафедры физиологии НГУ Петр Меньшанов пояснил, что работа демонстрирует избыточность западной теории, которая тесно связывает побуждение к большинству преступлений с генами, ответственными за развитие синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

«Мы лишь продемонстрировали, что многие жестокие и тщательно спланированные преступления, приведшие к убийству, никак не связаны с данным синдромом. У таких хладнокровных злоумышленников не наблюдается импульсивной агрессии, и растут они у социально благополучных родителей. В то же время у этих преступников хорошо развита холодная, спланированная агрессивность, наличие которой тесно сопряжено с некоторыми малоактивными формами рецептора дофамина DRD4», - рассказал он.

По мнению ученых, гены лишь создают исходную почву, на которой формируется личность, а остальное определяет окружающая среда. На основе одного генотипа обвинять человека в преступлении «категорически нельзя», добавил Меньшанов.