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В Подмосковье электричка сбила двух детей

Вера Чернышева
02:33 31.07.2019
По предварительным данным транспортной полиции, дети перебегали железную дорогу перед приближающимся составом.
В Подмосковье электричка сбила двух детей
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Московской области электричка сбила двух несовершеннолетних. Дети получили травмы, несовместимые с жизнью.

Инцидент произошел около 20.30 30 июля в районе железнодорожной станции «Шатурторф» Казанского направления.

«Электропоездом смертельно травмированы двое детей. По предварительным данным, они перебегали пути перед приближающимся составом», – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

Ранее сообщалось, что электропоезд, следующий в Подмосковье из столицы, сбил двух человек. Один погиб, второго доставили в больницу с травмами.

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