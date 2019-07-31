«Покажу, кто тут папа»: поразивший Илона Маска студент из РФ собрал вторую машину

Студент-механик из города Невинномыск Ставропольского края Сергей Артюшенко, который сконструировал ездящее задом наперед «Жигули», впечатлившее основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, сделал тюнинг старой советской «инвалидки» и планирует доехать на ней до Санкт-Петербурга.

«14-15 августа инвалидка должна выехать в Питер», - заявил юный конструктор.

В социальной сети «ВКонтакте» он написал, что в Питере собирается «показать всем, кто тут папа».

Зимой этого года Артюшенко показал автомобиль ВАЗ, который ездит задом наперед. Телеканал НТВ в Twitter опубликовал видеоролик с этой машиной, сопроводив пост вопросом-мемом «Как тебе такое, Илон Маск?». В ответ основатель SpaceX написал по-русски: «хаха офигенно».