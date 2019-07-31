Ученые объяснили бессмысленность борьбы людей с тараканами

Человечество не сможет избавиться от тараканов никогда. Причиной тому – гены этих насекомых, которые «помнят» слишком много ядов, уверен пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

По его словам, уничтожить тараканов людям не под силу, причем делать это вряд ли нужно, поскольку эти насекомые являются одним из элементов экосистемы города, равно как крысы или голуби.

«Мы можем снизить численность тараканов, соблюдая санитарные нормы как в местах общего пользования (подъезды, помойки и т.п.), так и в собственных квартирах», - заявил Гомыранов.

Он напомнил, что во второй половине прошлого века появились инсектициды на основе «вкусной» для тараканов глюкозы с примесью ядов. Но спустя 15 лет эти насекомые почти перестали есть данную отраву, сделав ее практически бесполезной.

«Ученые предполагают, что за сотни миллионов лет существования тараканьего рода его представители сталкивались с ядами, аналогичными современным, и память об этих встречах хранится в ДНК насекомых», - добавил ученый.

По его словам, в ДНК тараканов большое количество смысловых участков – генов, которых насчитывается свыше 10 тысяч. При этом в анализе химических веществ могут быть задействованы сотни из них.

Таким образом, отмечает Гомыранов, накопленный эволюционный опыт помогает этим насекомым распознавать пищу и отличать безопасные субстанции от ядовитых. При этом, чтобы адаптироваться к отраве, тараканам даже не нужно эволюционировать: достаточно активировать старые гены, уточняет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жители курортного Сочи столкнулись с огромными тараканами, длина тела которых достигает девяти сантиметров: насекомые отлично летают и своими габаритами внушают ужас всем, кто попадается на пути.