Русская немка не может переехать в Сибирь из-за неточности перевода документов

Русская немка Катарина Берг с мужем, который является гражданином России, и пятью детьми решила переехать в Сибирь. Но в РФ семья столкнулась с трудностями при оформлении документов. Об этой истории рассказывает RT в своем проекте «Не один на один».

У Катарины Альберг немецкие корни. Она родилась в Узбекской ССР в 1984 году и в 1992 году вместе с семье переехала в немецкий город Хаген. В Германии Катарина вышла замуж за выходца из Сибири Андреаса Берга, сохранившего российское гражданство. Семья давно мечтает переехать в Россию, где Берги собираются заняться сельским хозяйством.

В начале 2015-го года Катарина стала участницей государственной программы переселения соотечественников. По условиям программы, семья должна была проживать на территории Алтайского края, но эта попытка потерпела неудачу и семья вернулась в Хаген.

После этого Берги приобрели дом в Новосибирской области, однако на этот раз у Катарины возникли проблемы при оформлении документов на временное проживание. Бумаги отказались принимать из-за формального несовпадения формулировок в переводе немецких документов: в паспорте имя женщины указано как Katharina Berg; geboren Alberg (Катарина Берг, урожденная Альберг), а в свидетельстве о заключении брака ее девичья фамилия обозначена не как geboren (урожденная), а как geburstname (фамилия при рождении). Из-за этого недоразумения российские чиновники отклонили заявление Катарины.

В МВД подтвердили факт отклонения заявления женщины и добавили, что «персональные данные заявителя, содержащиеся в его правоустанавливающих документах, имеют существенное значение при рассмотрении заявлений об изменении гражданства и принятии по ним решений». При этом в ведомстве уточнили, что при повторном обращении окажут Катарине Берг помощь, если будут соблюдены все необходимые условия оформления документов.