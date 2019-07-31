Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок

Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ». На фотографии показан находящийся в 18,6 тысячи световых лет от Земли рентгеновский пульсар Центавр Х-3.

Как уточняется на сайте проекта, изображение было получено с телескопа ART-XC.

«Изображения рентгеновского пульсара Центавр X-3, полученные семью модулями телескопа ART-XC», - сообщается в публикации.

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ART-XC – это телескоп, который был разработан Институтом космических исследований РАН и изготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове. Также известно, что снимок был сделан 30 июня.

Обсерватория «Спектр-РГ» была выведена на околоземную орбиту ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур. Это произошло 13 июля. В настоящее время она летит в рабочую точку Лагранжа L2 – так называется специальная точка пространства, где уравновешивается гравитационное влияние Солнца и Земли. Она расположена в 1,5 миллионах километрах от нашей планеты.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что «Спектр-РГ» достигнет пункта назначения приблизительно 20 октября. Оттуда он начнет обзор небесной сферы, но чуть позже – 3 ноября. За четыре года работы обсерватория должна будет сделать восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года уйдут на точечные наблюдения объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.