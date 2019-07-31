Боевики за сутки нанесли 18 ударов по мирным сирийским провинциям

Российские военные сообщили о 18 случаях нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Об этом руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«В течение суток боевики открывали огонь по населенным пунктам: Беньямин и Маканис-Эд-Дувайр провинции Алеппо; Хуайз, Джуббайн, Коркад, Кара-Джурн, Шария, Кафер-Нбуда, Калъят-Эль-Мудик провинции Хама; Ардаш-Даг, Бейт-Джнауро, Сандран, Сафсафа, Кара-Галиа, Джубб-Эль-Ахмар, Калъят-Марза, Джурин и Айн-Эль-Кантара провинции Латакия», - сказал он на брифинге.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск.

В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.